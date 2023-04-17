وقال أولاخوفيتش - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الاثنين، "إن الطاقة أصبحت موضوعا جديدا للتعاون بين بيلاروسيا والمجر".

وذكر السفير البيلاروسي أن بيلاروسيا والمجر وقعتا مذكرة تعاون وتوصلتا إلى اتفاق لتشكيل مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة، وقال "إن الشركاء المجريين يقدرون بشكل كبير الخبرة التى لدينا فى محطتنا للطاقة النووية".

وأشار إلى أن العقوبات أثرت على التجارة بين البلدين، وقال "ربما يكون التأثير الأكثر حساسية هو التأثير على صادراتنا، لكنه ينطبق بشكل أساسي على المنتجات الخاضعة للعقوبات مثل الأسمدة المعدنية والأعمال الخشبية، ولكن على الرغم من كل شىء لا يزال لدى بيلاروسيا العديد من الأصدقاء فى أوروبا ويتم التعامل مع بلدنا باحترام كبير".