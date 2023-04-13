جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادى البيلاروسى - المجري الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الخميس.

وذكر وزير الخارجية المجري أن بيلاروسيا والمجر تعملان معا على تطوير التعاون ولكن في إطار حدود معينة تفرضها العقوبات ضد بيلاروسيا.

وقال زيجارتو إن "وجهة النظر المجرية بشأن العقوبات واضحة، فالعقوبات لا تقود إلى أي شيء، ولا تسهم في تقريبنا من السلام، علاوة على ذلك فإن هذه العقوبات أكثر ضررا للاقتصادات الأوروبية من اقتصادات الدول التي فرضت ضدها".