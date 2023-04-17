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ختام دورة الأحياء الشعبية الرمضانية بنادى الشبان المسلمين ببنى سويف.. صور

الإثنين، 17 أبريل 2023 11:59 م
ختام دورة الأحياء الشعبية الرمضانية بنادى الشبان المسلمين ببنى سويف.. صور الكابتن تونى عثمان يوزع الجوائز
بنى سويف هانى فتحى

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اختتم نادى الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف برئاسة الكابتن تونى عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، دورة الاحياء الشعبية لكرة القدم التى أقيمت خلال شهر رمضان المبارك.

 

وقال الكابتن تونى عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الشبان المسلمين إن الدورة شارك فيها 10 فرق من مختلف الاحياء الشعبية بمدينة بنى سويف، مشيرا إلى أن الدورة أطلق عليها اسم عبد الحليم الجندى أحد رواد العمل الاجتماعى ورئيس نادى الشبان المسلمين الأسبق 

 

وأضاف الكابتن تونى عثمان فى بيان للنادى، أن الدورة فاز بها فريق الشبان بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق الغمراوى بخمسة أهداف مقابل هدف، مشيرًا إلى أن الدورة اشرف عليها مجلس إدارة نادى الشبان برئاسة رئيس النادى، والكابتن جمال صديق مدير النادى والكابتن محمد صلاح مدير الدورة، وادار المباريات حكام الاتحاد المصرى لكرة القدم منطقة بنى سويف.

 

وقال الكابتن تونى عثمان إنه تم تنظيم دورة فى المصارعة الرومانية باسم الكابتن عبدالرازق حواش بالإضافة إلى تنظيم مسابقة كبرى فى القرآن الكريم.

 
 
الكابتن تونى عثمان يوزع الجوائز
الكابتن تونى عثمان يوزع الجوائز

جانب من التكريم
جانب من التكريم

رئيس نادى الشبان مع الفرق المشاركة
رئيس نادى الشبان مع الفرق المشاركة

 


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