خبير أمني: الألعاب النارية بالأعياد تمثل خطرا كبيرا على الأطفال

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قال اللواء رأفت الشرقاوي الخبير الأمني، إنه مع اقتراب بعض الأعياد والمناسبات يلجأ الأطفال وبعض الشباب لاستخدام الألعاب النارية في الشوارع، مما يمثل خطرا كبيرا.

وأضاف الخبير الأمني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، نحذر المواطنين من استخدام تلك الألعاب النارية فى ضوء الضرر الذى يقع على شخص المستخدم من بتر يد أو أصابع أو اشعال حريق فى جسده أو أي أحد من ذويه أو المتواجدين معه أثناء استخدامها أو بمسكنه أو بأحد الأماكن التي يمارسون فيها لهوهم.

وتابع: نظم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته من خلال المادة رقم 102أ حيث نصت: "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويحدد السيد وزير الداخلية هذه المواد وقد صدر القرار الوزارية بتحديد تلك المواد وعددها 88 مادة من بينها الالعاب النارية وقد تم منع تداولها بكافة أشكال التداول أو التصنيع أو الاستيراد اعتبارا من عام 2006 لإخلالها بالسكينة والنظام والأمن العام.