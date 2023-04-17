ضبط 35 طن مصنعات لحوم ودواجن مفرومة غير صالحة للاستهلاك فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري، حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضي إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم ضبط إجمالي كمية 35 طن مصنعات لحوم ودواجن مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك، وذلك بمعرفة اللجان من أطباء التفتيش، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات.

وفى هذا الصدد شن أطباء التفتيش الدكتورة نرمين حسين إدارة التفتيش والمجازر، والدكتورة سماح رضا رئيس التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بالاشتراك مع رجال شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين والتموين بالإشتراك مع باقي أعضاء اللجنة عبد العظيم النوبي مفتش التموين، وعثمان أمين مفتش الأغذية بالأقصر، ويزيد علي وياسر الراوي مكتب سلامة الغذاء بالأقصر، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 35 كيلو جرام من مصنعات اللحوم والدواجن والمفروم والشاورما والدهون والشحوم الحيوانية غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، والحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وكان قد شن أطباء التفتيش الدكتور إبراهيم محمد رياض رئيس وحدة البعيرات بالقرنة، بالإشتراك مع حجازي محمد النحاس نائب رئيس مدينة القرنة، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي 8 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد 3 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وإتخاذ اللازم قانونياً، كما شن أطباء التفتيش دكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر أرمنت، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وأحمد عطا مفتش التموين بإدارة أرمنت البيطريه، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 2 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية وإجمالي كمية 6 كيلو جرام لحوم مفرومة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، حيث أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.



ضبط 35 طن مصنعات لحوم ودواجن مفرومة غير صالحة



لحوم خارج المجزر فى حملات الطب البيطرى بالأقصر



مصنعات لحوم ودواجن مفرومة غير صالحة للإستهلاك



