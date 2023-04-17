توزيع 1400 كرتونة رمضان وتقديم 18 ألف وجبة إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان المبارك وذلك في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية بمختلف أنحاء المحافظة وذلك بالشراكة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بالمحافظة ، حيث أفاد الأستاذ حازم وفا مدير مكتب مؤسسة مصر الخير أنه تم توزيع (1400) كرتونة رمضان لعدد (12) جمعية خيرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تنمية الأسر وتلبية احتياجاتهم والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، فضلاً عن المشاركة في احتفالية الخير لتعبئة كراتين المواد الغذائية ، وذلك في ضوء التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية والمؤسسات الأهلية لدعم وتنمية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة من أجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة له تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ، قيام المؤسسة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية بطهي وتجهيز وجبات إفطار متكاملة للفئات الأكثر احتياجا طوال شهر رمضان بمطبخي الإفطار بالمحافظة من خلال الاشتراك مع جمعية فينا الخير بمركز الشهداء وجمعية التقوى لتنمية المجتمع بمركز الباجور ، حيث يتم تقديم (350) وجبة يومياً مغلفة ومعبأة بشكل صحى وآمن ، وكذا تقديم وجبات السحور للصائمين بطاقة (250) وجبة يومياً بالتنسيق مع جمعية السنة المحمدية بطوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع ويشارك في الإعداد طهاة ماهرون ويتم التوزيع من خلال المتطوعين في صورة متكاملة للتضامن الاجتماعي والتكافل بين فئات المجتمع خلال شهر رمضان الكريم.

وفى إطار " حملة وراء كل باب خير مصر الخير" قامت مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع بنك QNB الأهلي بتسليم عدد (2) جهاز الغسيل الكلوي لمستشفى أشمون العام والشهداء المركزي لمساعدة مرضى غسيل الكلوي والحد من ألآمهم ومعاناتهم ، يأتي هذا استمراراً لدور المؤسسة الهام والحيوي في هذا المجال حيث استطاعت دعم مرضى الفشل الكلوي بأكثر من مليون جلسة غسيل كلوي خلال السنوات العشر الأخيرة عبر دعم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية بأجهزة تؤدى 120 ألف جلسة غسيل سنويا.

وثمن محافظ المنوفية جهود مؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية ودورهم البارز في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأولي بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم .