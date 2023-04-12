ضبط مصنع تصنيع عصائر يعيد تدوير غير الصالح منها بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع الصناعات الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة مسحوق مشروبات العصائر وإعادة تدوير واستخدام غير الصالح منها بمدينة برج العرب وتم ضبط والتحفظ على 60 جوال بلاستيك غير مدون عليه أى بيانات بداخل كل جوال 100 عبوة مسحوق عصائر نكهات مختلفة متحجرة ومشكوك فى سلامتها بغرض إعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى بإجمالي كمية قدرها 6000 عبوة، 30 جوال بلاستيك بداخلها مسحوق عصائر بنكهة النعناع مستورد متحجرة ومشكوك فى سلامتها زنة الجوال الواحد 25 كجم باجمالي كمية قدرها 750 كجم.

وكذلك 10أجولة بلاستيك غير مدون عليه أي بيانات بداخلها مسحوق عصائر بنكهة الرمان مشكوك في سلامتها ومتحجرة زنة الواحد 50 كجم بإجمالى كمية قدرها 500كجم بغرض اعادها تدوبرها وتصنيعها مرة اخري ,200 كرتونة مسحوق عصائر نكهات مختلفة بداخل كل كرتونة 48عبوة زنة العبوة 200 جم باجمالى 9600عبوة متحجرة تمام ومشكوك في صلاحيتها وسلامتها بغرض اعادها تدوبرها وتصنيعها مرة أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.