مياه الشرب بالبحر الأحمر تنظم حملات توعية لترشيد المياه خلال أيام عيد الفطر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، عن استكمالها حملات التوعية الميدانية من خلال فريق التوعية، لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الفطر المبارك المتوقع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلاله.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أن الحملات تضمنت حث المواطنين على الحفاظ على المياه وعدم إهدارها، بالإضافة إلى التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125، والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، كذلك خدمة الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 للتعرف على مواعيد ضخ المياه.

كان أجرى المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، جولة تفقدية مطلع أبريل الجارى، على جميع مواقع الشركة بمدينة القصير، حيث تفقد محطة تحليه المياه بمدينة القصير طاقة 8000 م 3 / يوم لمتابعة سير العمل.

كما تفقد أعمال الإحلال والتجديد التي تتم بالمحطة والتي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 1500 م3 / يوم لتصل اجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية المياه بالقصير الي 9500 الاف م 3 / يوم.