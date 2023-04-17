اليوم السابع
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تسريب فى خط المياه الرئيسى بطريق السادات بمدينة بنى سويف.. صور

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:41 م
تسريب فى خط المياه الرئيسى بطريق السادات بمدينة بنى سويف.. صور شفط المياه من طريق السادات
بنى سويف هانى فتحى

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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هانى الجويلى رئيس المدينة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف أعمال شفط المياه من طريق السادات بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف.

 

وعلى الفور انتقل المحاسب هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف إلى موقع البلاغ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف لمتابعة أعمال الصيانة وشفط المياه.

 

وتعرض خط المياه الرئيسى على طريق السادات امام كوبرى الدوية بمدينة بنى سويف لتسريب من عداية حديد قطر 500 مم، حيث تم إيقاف محطتى المياه الأمريكى والتشيك وجارى سحب المياه لكشف العطل والإصلاح.

 

فيما تم فصل المرافق التى تتعارض مع موقع الخطر وتم تحويل حركة السير والمرور للمتجه لمطلع كوبرى النيل من أمام حديقة عابدين لمدخل الدوية للحد من التكدس والازدحام المرورى.

 

فيما تم الدفع بسيارات الكسح الخاصة بالوحدة المحلية والاشتراك مع شركة المياه وجارى شفط المياه والاصلاح، فيما بدأت أعمال الحفر للوقوف على أسباب التسريب ومعالجتها.

 

 
أعمال شفط المياه
أعمال شفط المياه

المحاسب هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف
المحاسب هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف

بدء أعمال الحفر
بدء أعمال الحفر

شفط المياه من طريق السادات
شفط المياه من طريق السادات

 


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