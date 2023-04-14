سكرتير عام مساعد بنى سويف يتفقد الاستعدادات النهائية لاحتفالات عيد القيامة

بنى سويف- هانى فتحى

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، مساء اليوم، الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد القيامة المجيد بعدد من كنائس مدينة بني سويف، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيث أتمت المحافظة خطة الاستعداد الخاصة بالاحتفالات على مستوي المديريات والمدن والمراكز بالمحافظة من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وأجهزتها وإداراتها النوعية ومراجعة الخدمات المعنية لتأمين الكنائس.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تضمنت الخطة تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية ، وازالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، مع التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً ، فضلا عن قيام مسؤولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومراجعة النوبتچيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة.