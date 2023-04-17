تحفة معمارية.. تعرف على قصة مسجد أبو بكر الصديق فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

مسجد أبو بكر الصديق فى الإسماعيلية، جعله موقعه المميز وسط مدينة الإسماعيلية، قبلة المصلين، وساعد اهتمام الأوقاف به واختيار أفضل الأئمة الأزهريين له، والعمل المستمر على تطويره، على جعله واحدا من أهم مساجد المحافظة، ولما لا وهو يعتبر أكبر المساجد، حيث تبلغ مساحته 1500 متر مربع.

ويعد مسجد "أبو بكر الصديق"، من أشهر وأكبر مساجد محافظة الإسماعيلية، وقبلة المصليين، حيث يقع المسجد، بالقرب من محطة سكك حديد الاسماعيلية وميدان شمبليون ومنطقة بريد الاسماعيلية ومنطقة البنوك ويسع المسجد إلى ما يقرب من 3 آلاف مصلى، وتم بناءه عام 1999 وقام ببناؤه شركة المقاولون العرب.

وشهدت أول صلاة أقيمت فى مسجد "أبو بكر الصديق"، جنازة الراحل عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة المقاولون العرب، المشرفة على إنشاء المسجد، والذى شغل أيضًا منصب وزير الإسكان والتعمير ثلاث مرات، قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان المصري.

ويعد مسجد أبو بكر الصديق من أكبر مساجد المحافظة ويتميز بالطراز المعمارية والزخارف الإسلامية الفريدة، ويلقى اهتمام كبير من وزارة الأوقاف فى تطويره وترميمه وصيانته باستمرار.

وقال الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن مسجد أبو بكر الصديق استتقبل المصلين فى شهر رمضان وخاصة فى صلاة التراويح بناء على توجيهات وتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المسجد، شهد يوميا خلال شهر رمضان، ملتقى فكرى إسلامى، كما شهد المسجد قوافل دعوية ودروس دينية، كما يعد المسجد الاختيار الأول للمناسبات الدينية، بسبب مساحته، وإقبال المصلين عليه.

وأشار وكيل وزارة الاوقاف بالاسماعيلية ان مسجد ابوبكر الصديق يشهد يوميا عمليات التعقيم بكل جزء فى المسجد

وشهد مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية العديد من زيارات كبار مسئولي الدولة، كما شهد مناسبات دينية عديدة وحرصت قيادات الأوقاف والأزهر على زيارته وإلقاء الخطب الدينية وانطلاق القوافل الدعوية من خلاله

ومنذ عدة اعوام افتتح اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية الاسبق رافقه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، مسجد أبو بكر الصديق، بعد الانتهاء من ترميمه بالكامل، والذي بلغت جملة تكلفة أعمال الترميم له أكثر من مليون ونصف المليون جنيه، على نفقة وزارة الأوقاف.

ومن جانبه قال الشيخ إبراهيم عيسى أمام وخطيب مسجد ابوبكر الصديق بأن المترددين على المسجد يوجهون الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة لاختيار المسجد لالقاء الدروس خلال شهر رمضان بالإضافة إلى إقامة العديد من الانشطة الدينية التى اختص بها المسجد. واضاف بانه يتم نظافة المسجد وتطهيره بصفة يومية.