100 شاب من العريش يعيدون الحياة لمحيط أقدم ميادين ومساجد شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح 100 شاب من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش على ساحل شمال سيناء فى تجديد وتجميل ميدان ومسجد أبوبكر الصديق.

قال إسلام عابد أحد الشباب المبادرين، أن الموقع يعد أحد أقدم وأهم الميادين وأقدمها بالعريش، وتم العمل بمشاركة معدات ثقيلة ولوادر وسيارات نقل وجليدر برفع كافة اكوام ومقالب القمامة فى مختلف أنحاء مدينة العريش، ومن بينها هذا الموقع الهام.

وأشار لأنه شارك فى هذا العمل 100 شاب متطوع من أبناء قبيلة الفواخرية، وقاموا خلال حملتهم التطوعية بتزيين ودهان محيط مسجد ابو بكر الصديق كما تم زراعة وتشجير حديقة المسجد.

وتشهد مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء فعاليات داعمة لمبادرات تجميل مدن سيناء تضمنت ماراثون بالعريش وحملة نظافة وتجميل بالشيخ زويد.

وفى مدينة العريش تم تنظيم مارثون رياضى اخترق شوارع مدينة العريش دعما للمبادرات، واحتفالا بعيد الشرطة بمشاركة مجموعات من شباب الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والرياضة، وتقدمها رموز العمل الأهلى القائمين على مبادرة تجميل مدينة العريش من رجال أعمال وقيادات مجتمعية.

وفى مدينة الشيخ زويد انطلقت مجددا فعاليات تجميل المدينة بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية ورموز العائلات.

وكانت انطلقت مجموعات العمل لإزالة الركام والمخلفات التى تعيق حركة المواطنين كما تم تشجير بعض الطرق وتنفيذ أعمال الطلاء للأسوار والبلدورات لتجميل تلك المدن.

وقد أعرب الأهالى عن عميق شكرهم للقوات المسلحة ورجال الجيش الثانى الميدانى على جهودهم فى تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية فى كافة المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين كذلك تسهيل عمليات العبور والتحرك من وإلى سيناء بعد اتخاذ إجراءات التأمين والتفتيش اللازمة موجهين التحية لأرواح الشهداء الأبرار.

وشهد ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، رفع علم مصر على سارى تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسط الميدان.

وقال اسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، أن مبادرة " العريش جميلة " تشمل تنظيف الشوارع ورفع الركام بمعدات وفرها رجال أعمال، ودهان وتجميل شوارع.

اضاف انه تم الانتهاء من تنظيف وتجميل ميدان أبو بكر الصديق بقطاع غرب المدينة.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة " معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسى لمدينة بئر العبد.

واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد انطلاق مبادرة أهلية ينفذها المجتمع تحت عنوان " الشيخ زويد تبتسم"، وبدأ العمل برفع مخلفات الطرق الرئيسية للمدينة والطريق الدولى.























