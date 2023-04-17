تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات بمركز الشهداء بالمنوفية استعدادا لعيد الفطر

وجه المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز و مدينة الشهداء ب محافظة المنوفية، برفع حالة الطوارئ وتكثيف متابعة الحدائق العامة بنطاق مركز الشهداء، وكذلك ممشى الجزيرة الوسطى وحديقة الطفل بالمدينة تمهيداً لفتح الحدائق منذ الصباح الباكر أول أيام عيد الفطر المبارك أمام المواطنين والأطفال.

وشدد رئيس المدينة على تواصل أعمال النظافة على مدار اليوم خلال الفترات الثلاث لمنظومة النظافة، مؤكداً على استمرارية تواجد عمال النظافة في مناطق تجمع المواطنين لرفع القمامة والأتربة أولاً بأول بما يضمن استمرارية المظهر الجمالي للحدائق وكذلك الشوارع والميادين خلال الأيام المقبلة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس المدينة، على رؤساء الوحدات القروية والإدارة التموينية والصحية بالرقابة المستمرة على الأسواق والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والطيور للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية، وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها.

وتابع محمد عمران نائب رئيس المدينة منذ الصباح الباكر اليوم برفقة مدير ممشى الجزيرة الوسطى وحديقة الطفل الحالة العامة للحديقة والممشى من حيث نظافتها ونظافة وسلامة ما تشمله من لعب للأطفال حفاظاً على سلامتهم.

ومن جانبه تابع محمد العربي نائب رئيس المدينة، برفقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة، أعمال تجهيز وفتح الحديقة العامة بزاوية الناعورة.