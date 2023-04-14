احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دناصور فى مدينة الشهداء بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شارك المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، فى احتفالية مسائية لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دناصور، بحضور رئيس مدينة سرس الليان، ورئيس مركز ومدينة منوف، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات القروية بدنشواى وزاوية الناعورة، ونواب مجلسى الشيوخ والنواب، ولفيف من الشخصيات العامة والشعبية والسياسية.

وأعرب أبو حطب عن سعادته بمثل هذه الفعاليات التي تمثل حافزاً قوياً للأطفال، وتغرس حب القرآن وتلاوته وحفظه في قلوبهم، مقدماً كل الشكر والتقدير للنائب محمود شرارة على رعايته واستضافته للحفل، وما بذله من جهود لتكريم هؤلاء النماذج المشرفة من الأطفال، وتقديمهم كقدوة لنظرائهم، وربط حفظ القرآن الكريم بمثل هذه الأجواء مما يمثل حافزاً لهم للتوجه إلى حفظ وتلاوة كتاب الله.

وقدم رئيس المدينة وجميع ضيوف الحفل خالص التهنئة لأهالي الأطفال لحرصهم على تربية أبنائهم تربية سليمة، وتنشئتهم على حفظ القرآن الكريم واتباع تعاليمه.