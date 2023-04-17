اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أبريل 2023 04:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء تقرر وقف أعمال الصيانة وتشكيل لجان طوارئ خلال أيام عيد الفطر

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:00 ص
الكهرباء تقرر وقف أعمال الصيانة وتشكيل لجان طوارئ خلال أيام عيد الفطر وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وقف كافة أعمال الصيانة الدورية لمهمات الكهرباء، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لضمان جودة التغذية الكهربائية للمواطنين فى إطار خطة الوزارة للاستعداد للعيد.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تقرر وقف أعمال الصيانة والمناورات على مستوى الجمهورية لتأمين التغذية الكهربائية، بجميع شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع"، وأضاف حمزة، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 ، لافتاً إلى أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء أستعدت لعيد الفطر لتأمين التغذية الكهربائية، ومعالجة ومراجعة جميع الخطوط قبل العطلة الرسمية.
 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

أيمن حمزة

الأمطار والسيول

شركات توزيع الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

نائب وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:19 م

وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين اليوم

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:42 م

وزير الكهرباء يستقبل رئيس شركة CTGI الصينية لبحث سبل التعاون

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:47 م

وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال بمركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:23 م

وزارة الكهرباء تبدأ فى صب القواعد الخرسانية لتركيب أبراج خط الربط مع السعودية.. "المصرية للنقل" تستعد لتركيب أكثر من ألف برج بقدرات مختلفة.. والرياض تبدأ فى تركيب أبراجها لتشغيل الخط فى موعده المحدد 2025

الثلاثاء، 28 مارس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة