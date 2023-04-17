الكهرباء تقرر وقف أعمال الصيانة وتشكيل لجان طوارئ خلال أيام عيد الفطر

كتبت رحمة رمضان

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وقف كافة أعمال الصيانة الدورية لمهمات الكهرباء، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لضمان جودة التغذية الكهربائية للمواطنين فى إطار خطة الوزارة للاستعداد للعيد.



وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تقرر وقف أعمال الصيانة والمناورات على مستوى الجمهورية لتأمين التغذية الكهربائية، بجميع شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.



واضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع"، وأضاف حمزة، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 ، لافتاً إلى أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء أستعدت لعيد الفطر لتأمين التغذية الكهربائية، ومعالجة ومراجعة جميع الخطوط قبل العطلة الرسمية.

