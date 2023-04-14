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الكهرباء: حولنا العدادات التقليدية فى دور العبادة لمسبوقة الدفع بنسبة 95%

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:00 ص
الكهرباء: حولنا العدادات التقليدية فى دور العبادة لمسبوقة الدفع بنسبة 95% وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهوا من  تحويل  العدادات التقليدية بدور العبادة بالكامل سواء الأهلية أو التابعة لوزارة الأوقاف لاخرى مسبوقة الدفع بنسبة تجاوزت ال95 % ، موكدا أن تركيب العدادات مسبوقة الدفع تساهم في ترشيد الاستهلاك وحصول الوزارة على مستحقاتها المالية.

 

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و التنمية المحلية تستهدف من مشروع تحويل العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع بدور العبادة  مساعدة هذا القطاع على ترشيد الاستهلاك علاوة على  المحاسبة الدقيقة وتحصيل القيمة الفعلية الاستهلاك ، لافتا إلى أن من بين مميزات العدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة هو ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في استهلاك الكهرباء وتحميل شركات التوزيع خسائر مالية ضخمة.

 

وتابع حمزة، أن دور المناسبات بالمساجد يتم تركيب عداد منفصل عن عداد المسجد وتقوم الجهة المالكة سواء الأوقاف أو المحليات أو الأهالى بشحن رصيد العداد حسب رغبتهم، مضيفا أن دور المناسبات لها دخل خاص وتستطيع شحن رصيد العداد.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مديونية الهيئات الحكومية

فواتير استهلاك الكهرباء

الأوقاف

المحليات

دور العبادة

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