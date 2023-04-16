اليوم السابع
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ضبط صاحب مطعم بالمحلة تعدى على زبائنه

الأحد، 16 أبريل 2023 02:39 م
ضبط صاحب مطعم بالمحلة تعدى على زبائنه قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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عقب رصد تداول خبر يتضمن قيام مالك محل مأكولات بالمحلة بالتعدى على المترددين عليه بسلاح أبيض، بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم تضرروا من مالك محل مأكولات "له معلومات جنائية".
 
وكشفت قوات الأمن عن أن المتهم قام بالتعدي عليهم بالضرب حال تواجدهم بالمحل ملكه باستخدام سلاح أبيض "سكين" مُحدثاً ما بهم من إصابات وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم نتيجة الخلاف على نقص وزن المأكولات تطورت إلى مشاجرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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