اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 08:49 م
أكرم القصاص
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الفيوم تستعد لعيد الفطر وتشن حملات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

الإثنين، 17 أبريل 2023 08:20 م
الفيوم تستعد لعيد الفطر وتشن حملات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه جانب من الحملات التوعوية
الفيوم - رباب الجالى

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نظمت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حملة توعية للمترددين على القافلة الطبية بقرية بني عتمان بمركز سنورس، على مدار يومي السبت والأحد، الماضيين، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، للتوعية بأهمية وضرورة ترشيد استهلاك المياه.
 
كما استهدفت الحملة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، عدم هدرها أثناء أعمال التنظيف، وكذلك استخدامات، وأهمية القطع الموفرة للماء التي تساهم في ترشيد الاستهلاك، وتقليل قيمة الفاتورة، والتعامل الأمثل للحفاظ على شبكات الصرف الصحي .
 
ولصقت بوسترات لتعريف الأهالي، وأصحاب المغاسل، بالطرق الصحيحة لغسيل السجاد، وتجنب الطرق التقليدية التي تؤدي إلى إهدار المياه، كما شددت الحملة، على آلية التعامل مع الشكاوي من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى، أو على أرقام 01208288834/01208288854، من أي تليفون محمول، حيث تتلقى الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة .
 
وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية حملات التوعية للمواطنين، والتي تساهم في نشر الوعي لدى كل فئات المجتمع، بأهمية الحفاظ على مياه الشرب من الهدر، والحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحى.
 
 

حملات توعية

مياه الشرب

بنى عتمان

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