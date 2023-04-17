العثور على جثة شخص متغيب منذ عدة أيام داخل منزله في الغربية.. اعرف التفاصيل

الغربية محمد طارق

عثر أهالى منطقة الحى البحرى بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، على جثة لشخص متغيب منذ عدة أيام داخل منزله، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقله إلى المستشفى العام لتحديد سبب الوفاة.

تلقت الاجهزة الامنية فى محافظة الغربية، بلاغ من أهالى منطقة الحى البحرى بمدينة زفتى، يفيد بالعثور على جثة شخص متغيب منذ عدة أيام داخل منزله جثة هامدة دون إصابات ظاهرية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء ونقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.