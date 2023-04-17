الصحة تكشف أعراض "التسمم الممبارى" الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالتسمم الممباري بسبب تناول الفسيخ الفاسد والتى تمثلت فى :

-زغللة بالعين

- إزدواج الـ ـرويـ ـة

-جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة بالنطق .

-صعوبة في البلع الدوار، وضعف بالعضلات . ضيق في التنفس

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه في حالة ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل (البتيوليزم) بالمجان..

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي إلى أن قطاع الطب الوقائي، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونصح «قنديل» المواطنين بتوخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

ووجه «قنديل» رسالة لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة، بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تشمل (نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة، وجود ترخيص للمنشأة، عدم انبعاث الروائح الكريهة، خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة، وجود سلات للقمامة، توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون ومطهرات، براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، خلو المنشأة من أي مصادر تسبب التلوث).