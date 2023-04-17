جاء ذلك خلال رسالة أرسلها لوكاشينكو للرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة احتفال سوريا بعيد الاستقلال، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وقال الرئيس البيلاروسي إن "سوريا صمدت بشجاعة أمام محنة العقوبات الصارمة والضغط السياسي من الغرب، بالإضافة إلى التعامل مع عواقب الكوارث الطبيعية"، مؤكدا أن "بيلاروسيا ستواصل تقديم المساعدة اللازمة لسوريا من أجل التغلب بسرعة على هذه الصعوبات".

وأشار إلى أن "العام الجاري يصادف الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مينسك ودمشق"، وذكر أن "بيلاروسيا تعتزم تكثيف التعاون متبادل المنفعة مع سوريا".