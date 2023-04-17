الترزى المتهم بقتل مساعده بأبو النمرس يعترف: كنت بعلمه أصول المهنة

كتب أحمد إسماعيل

اعترف الترزى المتهم ب قتل مساعده في منطقة أبو النمرس باستخدام مقص بإرتكاب الواقعة، وبرر المتهم فعلته بأنه لم يقصد إزهاق روحه، وأشار المتهم في أقواله امام جهات التحقيق أنه كان يقوم بتعليم المجنى عليه أصول مهنة الخياطة، ولكن بسبب شقاوة المجنى عليه وعدم اكتساب مهارات المهنة اعتاد التعدى عليه.

فيما أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس ترزى رجالى بمنطقة أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مساعده باستخدام مقص بسبب خلاف نشب بينهم، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت النيابة العامه الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة .

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة، بمنطقة أبو النمرس، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه بمقص، خلال عمله في محل للخياطة خاص به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة في منطقة أبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل بصحبة ترزي، في المحل الخاص به، ونشب بينهما خلاف، مما دفع الترزي للاعتداء على الطفل بمقص، فأصابه ببطنه وأنهى حياته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بما سبق.