الاستماع لأقوال أسرة شاب تم العثور على جثته فى أطفيح

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب تم العثور على جثته في نهر النيل بأطفيح، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الشاب ووالده مبلغ باختفائهما، وتم مناظرة الجثة لبيان وجود إصابات ظاهرية من عدمه، وتحديد سبب الوفاة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب مبلغ بتغيبه بصحبة والده.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.