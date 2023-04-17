اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أبريل 2023 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الاستماع لأقوال أسرة شاب تم العثور على جثته فى أطفيح

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:32 م
الاستماع لأقوال أسرة شاب تم العثور على جثته فى أطفيح حملات أمنية _أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب تم العثور على جثته في نهر النيل بأطفيح، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
 
وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الشاب ووالده مبلغ باختفائهما، وتم مناظرة الجثة لبيان وجود إصابات ظاهرية من عدمه، وتحديد سبب الوفاة.
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب مبلغ بتغيبه بصحبة والده.
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

العثور على جثة

جثة شاب

غرق شاب

نهر النيل

أطفيح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة