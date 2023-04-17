اقبال كبير على الحديقة الدولية للاحتفال بشم النسيم

كتب سيد الخلفاوى

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر، اقبال كبير من الزوار بالتزامن مع احتفالات شم النسيم ، واعياد القيامة، حيث اعدت الحدائق برامج ترفيهية لاستقبال الزوار، وتشغيل الأغانى وتقديم فقرات ألعاب الأراجوز للأطفال بالحديقة الدولية.

من جانبه أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، أن الحدائق استعدت لاستقبال الزوار بأعياد شم النسيم والقيامة، وتم مسبقل عمل صيانات للمسطحات ااخضراء، ومراجعة الألعاب الترفيهية، مشيرا إلى أغلب الحدائق بها ألعاب ترفيهية، وعلى رأسها الحديقة الدولية وبها مدينتين للألعاب الترفيهية، بالإضافة لحديقة الحيوان المصغرة.

من جانبه وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوفير سبل الراحة للمواطنين المحتفلين بشم النسيم وتوزيع شنط لجمع المخلفات بها للحفاظ على نظافة الحديقة .

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات .

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور .