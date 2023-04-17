افتتاح مبادرة يوم الخير تحت شعار «يلا.. نعيد» بـ14 مركز شباب في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مبادرة يوم الخير على مستوى مراكز الشباب، بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة المشاركة من أنحاء الجمهورية والتي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع، ونظمت المبادرة ب 14 مركز شباب من محافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب شنو، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن المبادرة عكست الدور المجتمعي الكبير التي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية، مضيفاً أن يوم الخير هي من المبادرات الهامة التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب تهدف الي توزيع الملابس على أهلينا في جميع أنحاء الجمهورية خصوصا في القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا لتوفير ملابس بأسعار مخفضة وأقل من أسعار السوق وذلك تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ ،قد شارك منها 14 مركز شباب بجميع الإدارات الفرعية مراكز شباب بعدد 2300 قطعة ملابس من " شنو بكفر الشيخ، الحلمية بالحامول، الرياض، كفر الشيخ، إبشان ببيلا، قبريط بفوة، تيدا بسيدى سالم، شباس الشهداء بدسوق، زغلول أبو زيد فى بلطيم، قزمان، قونة، بلنكومة، شباس عمير بقلين، برج البرلس " من محافظة كفر الشيخ.