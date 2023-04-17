اعرف استعدادات أوقاف الأقصر وخطتها لعيد الفطر وتجهيز 1328 مسجدا وساحة للصلاة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل خطة مديرية أوقاف الأقصر، لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1444/ 2023، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، فى بيان صحفى، على أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة إنهاء الإستعدادات لإستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر إستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتحديد أسماء وأعداد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، والتى تبلغ 1274 مسجد و54 ساحة، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الإختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك.

فيما تم الإعلان عن قائمة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف إدارات المحافظة، حيث إنه فى مدينة إسنا الأكبر بالمحافظة، تجرى صلاة العيد فى الأماكن التالية:- (ساحة مركز شباب الشغب وساحة النور المحمدي بالدبابية، وساحة أبو فرغلي بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحاج النوبي بعزبة علي بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا).