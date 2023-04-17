تعرف على أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أنهت مديرية الأوقاف اليوم الاثنين برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ، كافة الاستعدادات لصلاة عيد الفطر المبارك بإعلان أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الإسماعيلية وكافة المراكز والقري بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك.

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في محافظة الإسماعيلية والتي شملت 90 ساحة موزعة علي مركز الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

وتضمنت ساحات مدينة الإسماعيلية كلا من

1. ساحة استاد الإسماعيلي بشارع رضا

2. الصالحين الموقف الجديد

3.الرضوان خلف ديوان المحافظة

4. الملاعب المفتوحة بمنطقة الخامسة

5. ساحة مسجد بدر في منطقة الشيخ زايد

6. ساحة مسجد أم القرى بميدان فوكس

7.ساحة التوحيد بقرية أبو عطوة

8. ساحة الرحمن بعزبة آدم

9. ساحة الدوحة علي الطريق الدائري

10. مركز شباب الاسماعيلية بموقف الفردوس

11. مركز شباب الحلوس بعزبة الحلوس

12. ساحة محمد فريد بقرية أبو عطوة

13. ساحة مركز شباب الزغابة

14. ساحة الجمعية الخيرية في حي السلام

15. ساحة غويبة بمنطقة حي اسلام

16. ساحة مسجد الاسراء أمام نادي الشجرة

17. ساحة عباد الرحمن بشارع الثلاثيني

18. ساحة الايمان بالله بشارع هدي شعراوي

19. ساحة النادي النوبي بمنطقة الفردوس.

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة التل الكبير شملت كلا من:

1- الساحة الشعبية الحمادة التل الكبير

2- مركز شباب البعالوة البعالوة الكبري التل الكبير

3-مركز شباب البعالوة البعالوة الصغيرة التل الكبير

4- المسطح الأخضر تل البلد التل الكبير

5-مدرسة الثانوية العامة حي السلام التل الكبير

6-أبو حليفة أبو حليفة التل الكبير

7-التل الصغير التل الصغير التل الكبير

8- تل أبو حامد تل أبو حامد التل الكبير

9- مدرسة عطية الناظر عطية الناظر التل الكبير

10- مركز شباب المزارعة المزارعة التل الكبير

11- مركز شباب ابو عاشور أبو عاشور التل الكبير

12- الجزيرة الخضراء الجزيرة الخضراء التل الكبير

13- البكارشة البكارشة التل الكبير

14- مركز شباب الظاهرية الظاهرية التل الكبير

15- مركز شباب ابو عيادة أبو عيادة التل الكبير

16- مركز شباب العهدة العهدة التل الكبير.

واعلنت مديرية الأوقاف عن اماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة القنطرة غرب شملت كلا من

1- مركز شباب القنطرة القنطرة غرب القنطرة غرب

2- مركز شباب ابوخليفه ابوخليفة القنطرة غرب

3- مركز شباب البياضيه البياضية القنطرة غرب

4- مركز شباب الرياح الرياح القنطرة غرب

5- مركز شباب الشهيد خيرى القنطرة غرب القنطرة غرب.

واعلنت مديرية الأوقاف عن اماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة القنطرة شرق شملت كلا من

1- الشهيد جواد حسنى القنطرة شرق القنطرة شرق

2- سيد المرسلين المدينة الجديدة القنطرة شرق

3- العبور العبور القنطرة شرق

4- عبد ربة حمادة جلبانة القنطرة شرق

5- مركز شباب الابطال قرية الأبطال القنطرة شرق

9- ملعب الاحرار قرية الأحرار القنطرة شرق.

واعلنت مديرية الأوقاف عن اماكن ساحات صلاة عيد الفطربمركز ومدينة فايد شملت كلا من

1- الضبعية الشرقية الضبعية فايد

2- مركز شباب سرابيوم سرابيوم

3- مركز شباب فنارة فنارة فايد

4- ساحة ابو سلطان ابو سلطان فايد

5- ساحة ميدان فنارة فنارة فايد

6- ساحة عمر بن الخطاب فايد فايد

7- مركز شباب كسفريت كسفريت فايد

8- ساحة العقادة العقادة فايد.

واعلنت مديرية الأوقاف عن اماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة القصاصين شملت كلا من

1- مركز شباب القصاصين القصاصين القصاصين

2- مدرسة أحمد عرابي القصاصين القصاصين

3- مركز شباب النجع الشروق القصاصين

4- مركز شباب الهوانية الشروق القصاصين

5- مركز شباب الكوع الوادي الاخضر القصاصين

6- معهد الكوع الوادي الاخضر القصاصين

7- مركز شباب ابو السيد ام عزام القصاصين

8- مدرسة عمر بن الخطاب المغاربة ام عزام القصاصين

9- مركز شباب ام عزام ام عزام القصاصين

10- مركز شباب الهيش ام عزام القصاصين

11- مركز شباب عرب ابو قاسم ام عزام القصاصين

12- مركز شباب صبري ام عزام القصاصين

13- مركز شباب السويدات المحسمة القصاصين

14- مركز شباب العبل المحسمة القصاصين

15- مركز شباب المحسمة المحسمة القصاصين.

واعلنت مديرية الأوقاف عن اماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى مركز ومدينة ابوصوير شملت كلا من

1- مركز شباب أبو صوير أبو صوير المحطة أبو صوير

2- مركز شباب الوراورة أبو صوير الوراورة أبو صوير

3- مركز شباب أبو خروع أبو صوير أبو خروع أبو صوير

4- مركز شباب الواصفية أبو صوير الواصفية أبو صوير

5- مركز شباب أبو عياد أبو صوير أبو عياد أبو صوير

6- مركز شباب أبو جريش أبو صوير أبو جريش أبو صوير

7- مركز شباب شعيب عزبة شعيب أبو صوير

8- ساحة العالي العالي أبو صوير

9- ساحة المركز الطبي مدينة المستقبل أبو صوير

10- ساحة التوفيق مدينة المستقبل أبو صوير

11- ساحة الصوفية خلف اللواء 113 أبو صوير

12- ساحة مدرسة غريب سلامة كوبري 7 المنايف أبو صوير

13- ساحة العمدة أبو صوير البلد الكرايم أبو صوير

14- ساحة رست بور سعيد الصحراوي أمام المسجد أبو صوير

15 ساحة 6 أكتوبر 6 أكتوبر أبو صوير

16- ساحة الصولي الصولي أبو صوير

17- ساحة منشية مبارك أبو صوير البلد أبو صوير

18- ساحة المستقبل الجديد المستقبل أبو صوير