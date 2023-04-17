إيطاليا تعين مفوضا لحالة الطوارئ فى إيطاليا بسبب الهجرة

كتبت ـ فاطمة شوقى

عينت وزارة الداخلية الإيطالية، فاليريو فالنتى ، مفوضا لحالة الطوارئ الخاصة بالهجرة التى أقرتها حكومة جيورجيا ميلونى، لمدة 6 أشهر بسبب الزيادة الاستثنائية للوافدين على سواحل البلاد، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فالنتى سيكون مسئولا عن إدارة حالات الطوارئ فى مناطق بيدمونت وليجوريا ولومباردى وفينيتو وفريولى فينيتسيا جوليا وأومبريا وماركي ولازيو وأبروز وموليزي وباسيليكاتا وكالابريا وسردينيا وصقلية ومقاطعات ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأوضح رئيس الحماية المدنية ، فابريزيو كورسيو، أن المناطق الأربع التي يحكمها الحزب الديمقراطي التقدمي (PD) والتي لم تعط موافقتها: توسكانا وكامبانيا وإميليا رومانيا وبوليا خارج سلطاتها.

وسيقوم المفوض الجديد بتنسيق كل من الأنشطة التي تهدف إلى توسيع قدرة نظام الاستقبال، مع إشارة خاصة إلى النقاط الحرجة، بما في ذلك المناطق المتضررة، وكذلك المرافق المؤقتة، التي يتم فيها ضمان الطعام والسكن والملبس والرعاية الصحية واللغوية.

كما يجب أيضًا تحديد أفضل الحلول لضمان استمرار خدمة النقل البحري والجوي، من خلال شركات نقل محددة بشكل خاص، من النقاط الحرجة إلى المناطق التي ستقع فيها المراكز والمرافق.

مع إعلان حالة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي، تعتزم الحكومة، من بين أمور أخرى، تشجيع عمليات الترحيل مع زيادة المراكز لتحديد وإعادة المهاجرين دون حق اللجوء.

وأكدت ميلونى، أن لديه "هدف إلغاء الحماية الخاصة، لأنه حماية إضافية مقارنة بما يحدث في بقية أوروبا"، وهو ما وصفه زعيم المعارضة والحزب الديمقراطي إيلي شلاين بـ "العار".

حتى الآن هذا العام، وصل 32769 مهاجرًا إلى الشواطئ الإيطالية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف عدد المهاجرين في نفس الفترة من العام الماضي (8432) ، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية.