إقبال كبير من الأهالى على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بشم النسيم.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

فتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، حيث تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي تشمل القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

وحرصت إدارة ري القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، على الانتهاء من أعمال التطوير بالحدائق المختلفة التي تضمها الحدائق، لاستقبال الأسر والمواطنين للتنزه والاحتفال بالأعياد حيث تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية، وكذلك تطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق وتجهيز الجراجات استعداداً للأعياد.

وأوضح المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أنه فتحت الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد، مشيرا إلى أنه أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتياً، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وكذلك حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، موضحا أنه يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.



إقبال الاهالي على الحدائق



الإقبال الكبير على الحدائق



الحدائق تستقبل زوارها



جانب من الاقبال



حدائق القناطر الخيبرية تستقبل زوارها



حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية



