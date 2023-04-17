إعادة الحركة المرورية بطريق بنها شبرا الحر بعد انقلاب سيارة نقل محملة بعلب سمن

وفور علمه بالحادث، توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليويبة ، في تمام الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الإثنين، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والمقدم مصطفي عطية مدير مرور بنها، موقع انقلاب سيارة محملة بالسمن أعلي طريق شبرا بنها الحر.

وتابع محافظ القليوبية، أعمال تطهير الطريق لتأمين حركة السيارات وذلك لتجنب وقوع حوادث على الطريق نتيجة الحادث واطمئن علي تسيير الحركة المرورية وعدم وقوع اى إصابات أو خسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارة نقل محملة بعلب سمن كانت قد انقلبت في تمام الساعة الخامسة صباحا، وقد وجه المحافظ رئيس مدينة بنها بتوفير لودر محمل بالرمل من أجل التعامل مع تلك العلب وبالفعل تم رفع أثار تلك السمن الملقي على الطريق.

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية بطريق بنها شبرا الحر، بنطاق مركز بنها، صباح اليوم الإثنين، بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعلب السمن، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.