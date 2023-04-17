إصابة 8 أشخاص إثر وقوع حوادث سير بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حوادث سير متفرقة بمراكز رشيد وادى النطرون والدلنجات بالبحيرة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص بالطريق الدولى الساحلي دائرة مركز رشيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزى لاجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وفى وادى النطرون، أصيب شخصان بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز الدلنجات، أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة خلاط اسمنتى بطريق دمنهور- الدلنجات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.