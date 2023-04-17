النيابة تطلب تحريات المباحث فى إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين فى كرداسة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول واقعة إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين فى كرداسة، لكشف ملابسات الحادث.

وقررت حجز سائقى السيارتين على ذمة تحريات المباحث، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بالحادث للاستماع الى أقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل وملاكى أعلى الطريق فى كرداسة وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى كرداسة بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .