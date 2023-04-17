اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجتين ناريتين وتوك توك بالمنيا

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:46 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجتين ناريتين وتوك توك بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 3 عمال، اليوم الإثنين، إثر انقلاب دراجتين ناريتين وتوك توك، بسبب السرعة، وذلك بالطريقين الدائري والزراعي السريع مصر-أسوان بمحافظة المنيا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري أمام قرية ماقوسة التابعة لمجلس قروي بني محمد سلطان بمركز المنيا.
بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة رجب عبد الناصر 59 عاما، عامل، مقيم بقرية طوخ الخيل.
كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية صفط البن بمركز المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد سيد 19 عاما، عامل، مقيم بمركز سمالوط، بنزيف وسحجات بالجسم.
كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب توك توك، بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام مصنع سكر أبو قرقاص، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة علاء رجب 26 عاما، عامل، مقيم بقرية أتليدم باشتباه كسر.
تم نقل المصابين الـ3 إلي المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجتين والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

مديرية الامن

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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