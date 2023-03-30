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إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

الخميس، 30 مارس 2023 03:20 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا إسعاف -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية السمطا فى مركز دشنا شمال قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية في قرية السمطا بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية في قرية السمطا بمركز دشنا.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزى فى مقرها المؤقت بفاو قبلي، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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