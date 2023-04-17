إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق مخلفات داخل مصنع ورق ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص اليوم فى حريق اندلع داخل ركن به مخلفات بأحد مصانع الأوراق بالمنطقة الصناعية ببنى سويف، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بركن به مخلفات داخل أحد مصانع الأوراق بالمنطقة الصناعية ببنى سويف، والتى وجهت قوات الحماية المدنية بالانتقال إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى بقية أجزاء المصنع.

فيما انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 3 مصابين باختناق إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كل من، أحمد .م 28 سنة ومحمود .ك 26 سنة ومصطفى .ر 30 سنة مقيمين مركز بنى سويف مصابين باختناق ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.