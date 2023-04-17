اليوم السابع
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إصابة عاملين في انفجار برميل جاز داخل ورشة لحام بالشرقية

الإثنين، 17 أبريل 2023 11:13 ص
إصابة عاملين في انفجار برميل جاز داخل ورشة لحام بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب عاملين بجروح قطعي في الجبهة والحاجب، إثر وقوع حادث داخل ورشة لحام في قرية بني أيوب بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي وتقديم الإسعافات اللازمة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول عاملين مصابان بجروح قطعية في الجبهة والحاجب، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار برميل جاز في ورشة لحام في قرية بني أيوب بدائرة مركز أبو حماد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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