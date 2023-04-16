السيطرة على حريق فى مقر الجمعية الزراعية التعاونية بالمنيا

المنيا حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب فى مقر الجمعية الزراعية التعاونية بالمنيا، دون إصابات بشرية، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بالجمعية التعاونية الزراعية. بالمنيا.

وبالإنتقال والفحص أفادت التحريات الأولية أن نشوب الحريق كان أعلى سطح الجمعية، لأسباب غير معلومة.

تم السيطرة على الحريق ، دون أصابات بشرية وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك، بطريق فرعى بقرية ريدة بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 طلاب وهم شادى وليد حجاج 14سنة، شريف ثروت ناصف12 سنة، سامى شفيق عدلى 16 سنة، مقيمون بالمنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاح، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابه للتحقيق.