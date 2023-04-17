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أوقاف الغربية: 370 ساحة لصلاة عيد الفطر بالمراكز والمدن

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:35 م
أوقاف الغربية: 370 ساحة لصلاة عيد الفطر بالمراكز والمدن الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية
الغربية- محمد طارق

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أعلن الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، عن الانتهاء من تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في مدن وقرى المحافظة، حيث تم تخصيص 2 خطيب لكل ساحة "أساسي واحتياطي".
 
وأوضح أن تم تخصيص ساحتين رئيسيتين بمدينتي طنطا والمحلة، إلى جانب نحو 370 ساحة فرعية، وأن الساحتين الرئيسيتين هما بمنطقة "ستاد طنطا، بمنطقة كوبري الرباط بمدينة المحلة الكبري". 
 
وأشار إلى أن أداء صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية، تكون في جميع المساجد التي يكون فيها صلاة الجمعة، إلى جانب الساحات المعروفة بإقامة صلاة العيد فيها كل عام وأن ذلك ترتيب ذلك يكون بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة وجميع الجهات المعنية وأن جميع ساحات صلاة عيد الفطر جاهزة لاستقبال المصلين من وقت صلاة فجر يوم العيد.
 
 
 

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