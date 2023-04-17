أمن دمياط يضبط المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال أمن دمياط من ضبط المتهم بقتل شقيقه بناحية مركز دمياط بسبب الخلافات الاسرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى .

وكان مدير أمن دمياط قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة مركز دمياط بلاغا يفيد بقيام شاب بالتخلص من شقيقه بدائرة المركز بعد نشوب خلافات اسرية بينهما.

انتقلت قوة من رجال الأمن لموقع البلاغ، حيث تبين إصابة “م.س”، بعدة اصابات وتم نقله لمستشفى دمياط التخصصى إلا أنه توفى، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحديد أسباب وملابسات الواقعة.