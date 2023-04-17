اليوم السابع
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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الإثنين

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الإثنين دواجن ارشيف
كتب إسلام سعيد

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كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، استقرار سعر كيلو الدواجن البيضاء تسليم أرض المزرعة، لا زال مستقرا عند مستويات 71 جنيها فى تعاملات اليوم، ويصل المستهلك بدءاً من 80 جنيها.

وكشف أمس استمرار الهبوط فى أسعار الكتاكيت والتى من شأنها هبوط مستقبلى فى سعر الدواجن بالأسواق، مشيرا إلى أن سعر الكتكوت الأبيض تراجع إلى مستويات 6 جنيهات مقابل مستويات 21 جنيها تقريبا الشهر الماضى، وكذلك الساسو هبط إلى 6 جنيهات فى معاملات اليوم.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر الكتكوت البلدي انخفض إلى مستويات 6 جنيهات فى المزارع اليوم والهجين يسجل 5 جنيهات، وكذلك الفيومى 5 جنيهات أيضاً، فى حين يسجل البط المولار 17 جنيها والمسكوفى 23 جنيها والبيور 12 جنيها.

وأوضح سامح السيد، أن توفير الأعلاف فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة ساهم فى عودة الانضباط بالسوق، ومن ثم شهدنا انخفاض فى الدواجن والكتاكيت وأنواع أخرى من الطيور.

وكانت شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، قدمت 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب ارتفاعات سعرية مبالغ فيها مؤخراً تفوق التكلفة النهائية والفعلية لإنتاج الفراخ فى مصر.

وذكرت، إن تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن فى القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم فى ضبط السوق ، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.
 

 


أسعار البيض

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