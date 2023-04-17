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أستاذ تغذية يكشف الكمية المسموح بها من الأسماك المملحة فى رمضان

الإثنين، 17 أبريل 2023 11:41 ص
أستاذ تغذية يكشف الكمية المسموح بها من الأسماك المملحة فى رمضان الرنجة
كتب محمد صبحى

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كشف الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، عن التغذية السليمة للأسماك المملحة فى رمضان وذلك بالتزامن مع حلول شم النسيم فى شهر رمضان المبارك، موضحا أنه فى حالة تناول الأسماك المملحة فى رمضان يفضل تناول الأنواع قليلة الملح.
 
وقال الدكتور حسن حسونة فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، إن تناول الأسماك المملحة فى رمضان يجب أن يكون فى وجبة الإفطار وليس السحور، كما يجب تناول الخضروات والفواكه ذات المحتوى المرتفع من الماء مثل الخس والخيار والبطيخ والكانتلوب كما يتم تناول البصل الأخضر الذى يعمل على تطهير المعدة كما يحتوى على المواد المضادة للأكسدة والملانة التى تحتوى على البروتين النباتى والبوتاسيوم والكالسيوم. 
 
ونصح أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أنه يجب أن يتم تناول الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والكانتلوب والتى تعمل على معادلة الصوديوم فى الأسماك المملحة وتحد من تأثيره، كما يتم شرب الماء بكثرة وتحديد الكمية المتناولة من الأسماك المملحة  بحيث لا تزيد عن 150 جرام.
 
وكان قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن الرنجة تعتبر البديل الصحي والآمن للأسماك المملحة، حيث أن طريقة التصنيع والحفظ بالتدخين وطريقة إعدادها للأكل باستخدام التسخين، تقضي على الميكروبات والطفيليات والبكتريا، ويجب أن يكون لون الرنجة ذهبى فاتح وغير ملونة وقوامها متماسك وخالية من التهتك والإصابة بالطفيليات، ويفضل شراء الرنجة مغلفة ومدون على الغالف تاريخ الإنتاج والصلاحية. 
 
وذكر أستاذ التغذية أنه لتلافى الأضرار الناتجة من تناول الأسماك المملحة يجب الشراء من أماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية وأن تكون الأسماك طازجة ومتماسكة وغير منتفخة وتكون القشور عادية وغير غامقة والعيون براقة والخياشيم حمراء اللون ورائحتها عادية ومحفوظة فى ملح مطابق للمواصفات القياسية فى براميل خشبية خاصة وذلك لتالفى حدوث التسمم الغذائى وارتفاع ضغط الدم.
 
 
 
 

القومى للبحوث

شم النسيم

أعياد الربيع

الأسماك المملحة

اخبار مصرية



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