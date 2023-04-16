اليوم السابع
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وكيل إعلام "الأهرام الكندية": المتحدة أجادت فى الدراما الإذاعية وحققت رضا المتابعين

الأحد، 16 أبريل 2023 10:36 ص
وكيل إعلام "الأهرام الكندية": المتحدة أجادت فى الدراما الإذاعية وحققت رضا المتابعين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب ـ محمد صبحى

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أكدت الدكتورة أمانى رضا بإعلام القاهرة ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أجادت فى تقديم دراما متنوعة على الخريطة الرمضانية الإذاعية، وأثبتت أنها لا تتواجد فقط على الخريطة الدرامية التليفزيونية ولكن على خريطة الراديو والإذاعة، إذ قدمت دراما استطاعت أن ترضى المشاهدين الذين ما زال لديهم خصوصية رمضان للاستماع إلى الراديو والإذاعة والتعرف على بعض الأمور السمعية التى ارتبطت معنا فى شهر رمضان.

وأضافت الدكتورة أمانى رضا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت تنوعا كبيرا على الخريطة الدرامية الإذاعية بمسلسلات لنجوم كبار، استطاعت تعويض غياب بعض الفنانين عن الدراما التليفزيونية خلال شهر رمضان المبارك، وحافظت على ذوق الجمهور المصرى المتابع للراديو والإذاعة.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.

 

 


مسلسلات رمضان 2023

المتحدة

دراما المتحدة للخدمات الإعلامية

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استاذ إعلام



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