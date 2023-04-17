أخبار مصر.. غدا ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يصدق على تقرير نظام التوقيت الصيفى.. وبدء العمل الجمعة الأخيرة من أبريل

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى. غدا ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وزير التعليم يطمئن على أوضاع البعثة التعليمية والطلاب المصريين فى السودان أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا، اليوم، مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية بدولة السودان الشقيق للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة البالغ عددهم 151 مدرسا وإداريًا، كما اطمأن على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالأراضي السودانية.

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيضات 25%

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الإثنين خلال احتفالات شم النسيم لطرح السلع الغذائية ومنتجات الأسماك والرنجة واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%. البحوث الفلكية: هلال شوال يولد الخميس ويبقى فى الأفق فترات ولا داعى للبلبلة أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكي ة، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد الخميس وسيستمر فى الأفق فترات زمينة ليست بالقليلة. طرح رنجة فاخرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 90 جنيها للكيلو طرحت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات الرنجة بفروع الشركات التابعة بسعر الكيلو بـ 90 جنيها . دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الخميس المقبل.. وتحدد أول أيام عيد الفطر تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا. التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة متزنة ومتدرجة من حيث الصعوبة أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون متزنة وغير معقدة أو تحمل ألغازا، كما أن الإجابة لن تكون محيرة وستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى مستويات الطلبة المختلفين. أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 فى مصر تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا ملحوظا للمرة الثانية، وسجلت جميع أعيرة الذهب قفزات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب، كما سجلت جميع اوزان السبائك ارتفاع كبير أيضا على إثر تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 إلي مستوي 2350 جنيها. أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2350 جنيها. عيار 18 يسجل 2014 جنيها. عيار 24 يسجل 2686 جنيها. الجنيه الذهب 18800 جنيها. اونصة الذهب 2011 دولارا.

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة ويفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الانخداع بالارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وغدا (الإثنين والثلاثاء)، حيث متوقع أن يعقبه انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة.

الخارجية السودانية: ما يحدث فى البلاد شأن داخلى ينبغى تركه للسودانيين