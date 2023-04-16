أسعار الذهب والسبائك فى مصر اليوم الأحد 16 أبريل 2023

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد في مصر استقرار ملحوظ وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وكذلك البورصة العالمية، وسجلت جميع اوزان السبائك ثبات عند نفس مستويات أمس السبت، في حين لا يزال سعر الذهب مستقر عند 2270 جنيها لعيار 21.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 2270 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها.

اونصة الذهب 2004 دولارات.



أسعار السبائك الذهب اليوم سجلت سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6485 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12970 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25940 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 51880 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 80673 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب خلال أبريل 2023 شهد الأسبوع الماضي أداء قياسي للذهب ليرتفع ويسجل مستويات تاريخية جديدة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى جانب تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن محلياً وسط عدم الاستقرار المسيطر على الأسواق المحلية حالياً، وفق جولد بيليون وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم 2270 جنيه للجرام ليرتفع منذ بداية شهر أبريل حتى اليوم بنسبة 3.2% ليربح 70 جنيها للجرام.

وتستمر الأسواق في البحث عن استثمار للملاذ الآمن في ظل التوقعات المستمرة بارتفاع معدلات التضخم الذي قفز بالفعل إلى مستويات تاريخية خلال شهر مارس، هذا بالإضافة إلى التوقعات بخفض جديد في مستويات الجنيه خلال الفترة القادمة، وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي أن جميع التطورات تصب في صالح الذهب الذي يعد الاستثمار الأهم خلال هذه الفترة، حتى بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير بواقع 200 نقطة أساس، وصدور شهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية كل هذا لم يؤثر إلا بشكل طفيف على شهية شراء الذهب لدى الأسواق، فمعدلات التضخم القياسية تسبب مخاوف كبيرة وتدفع الجميع إلى محاولة حفظ قيمة أموالهم من خلال شراء الذهب.