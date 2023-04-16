4 عادات يومية تدمر تقدمك فى رحلة إنقاص الوزن

إيناس البنا

يعد تناول الطعام في حالة العجز والتمارين الرياضية كل يوم بينما لا تزال غير قادر على إنقاص الوزن أحد أكثر الجوانب المحبطة في رحلة إنقاص الوزن.

يعتقد الكثير من الناس أنه لفقدان الوزن ، كل ما يحتاجون إليه هو ممارسة الرياضة كل يوم وتناول نظام غذائي غني بالبروتين، يمكن أن يساعدك هذا على إنقاص الوزن في البداية، لكنه سيتوقف في النهاية.

ووفقا لما نشرته "OnlyMyHealth" فإن التمرين يستغرق ساعة واحدة فقط من يومك، وما تفعله بعد ذلك يحدد مدى تقدمك في فقدان الوزن، يجب أن يكون أسلوب حياتك على ما يرام، والذي يتضمن التغذية السليمة والنوم الكافي والتحفيز المستمر للجسم لذا، إذا كنت تكافح من أجل إنقاص الوزن أو تريد إنقاص الوزن بسرعة، فلنبدأ بفهم أهمية العادات اليومية في إنقاص الوزن والأخطاء الأربعة اليومية التي تدمر تقدمك في إنقاص الوزن.

ما الدور الذي تلعبه العادات اليومية في إنقاص الوزن؟ الأيض الخاص بك يحدد مدى سرعة فقدان الوزن أو التحول. أنشطتك اليومية لها تأثير كبير على نمط حياتك. نتيجة لذلك، يجب أن تكون حذرًا للغاية وأن تأكل وتنام في نفس الوقت ، لأن التوقيت مهم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. يمكنك بسهولة زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك وتسريع فقدان الوزن إذا حافظت على الاتساق.

العادات اليومية لتجنب فقدان الوزن تناول نفس الطعام ضع في اعتبارك أن كل طعام له مجموعة خصائصه الخاصة. عندما تستهلك نوعًا واحدًا من الطعام باستمرار ، فإن مكاسب جسمك تحتوي على وفرة من نوع واحد من المغذيات ونقص في نوع آخر. لذا ، إذا كنت تتناول التفاح على الإفطار، فقد حان الوقت لتتفرع وتجربة فواكه جديدة.



الأكل مباشرة بعد الاستيقاظ يمكن أن يكون للطعام الذي تتناوله لبدء يومك تأثير كبير على فقدان الوزن، ابدأ يومك بكوب من الماء ، حيث يساعد في عملية التمثيل الغذائي وإزالة السموم، تجنب تناول أي شيء ثقيل لأنه يمكن أن يسبب الانتفاخ ، واترك ساعتين على الأقل بين الاستيقاظ ووجبتك الأولى.

قلة النوم آلام العضلات وانخفاض الطاقة أثناء النهار وصعوبة التركيز على مهمة ما كلها علامات على عدم حصولك على قسط كافٍ من النوم، النوم ضروري لفقدان الوزن لأنه أثناء النوم تحدث تغيرات هرمونية كبيرة. اجعل من المعتاد النوم في نفس الوقت كل يوم واستهدف ثماني ساعات من النوم المتواصل يوميًا.