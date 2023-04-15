سنابل القمح والشعير جاهزة للحصاد بمناطق زراعتها فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد المزارعون بشمال سيناء لحصاد محصول القمح والشعير بمناطق زراعته بكافة المزارع فى القرى، التى ظهر فيها إنتاج مميز هذا العام وغزير لزراعات قمح وشعير تمت زراعتها على مياه الأمطار فى مناطق، ومياه الأبار فى مناطق أخرى.

وتعد منطقة "الخروبة" شرق مدينة العريش من المناطق التى نجحت فيها زراعة القمح إلى جانب الشعير هذا العام، وقال "موسى سلمى رويشد" من سكان قرية الخروبة، أنه نجح فى زراعة القمح على مساحة تصل لـ 7 أفدنة مابين قمح وشعير وسط زراعات بمنطقة "حى الخميلة" التابعة لـ"قرية الخروبة"، لافتا انه وكل جيرانه المزارعين يقومون بهبة زراعية، وتمكنوا من زراعة مايقارب من 150 فدان بالشعير والقمح فى هذه المنطقة، التى تعد من أجود الأراضى الخصبة ونجحت فيها زراعة القمح بنسب فاقت المتوقع وكان هذا على مياه الأمطار بعد أن ارتوت الأرض هذا العام.

ونجح " شاهين منصور سعودى" من سكان قرية النجاح، غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى إثبات نجاح تجربة زراعة القمح بقريته.

قال "شاهين"، أنه تم نجاح زراعة القمح، وسط مؤشرات نسبة إنتاج عالية، لافتا أنه يقوم بريها بنظام الرى الحديث بالتنقيط، حفاظا منه على كمية المياه المستخدمة فى الزراعة واتباع نظم زراعية تناسب طبيعة أرضه، مشيرا انه لم يكن صاحب خبرة فى هذا النوع من الزراعة وبجهد ذاتى جمع معلومات بسيطة عن زراعة القمح من خلال متابعته لنظم الزراعة فى المناطق الصحراوية على مواقع الانترنت، وطبقها عمليا.

وانتشرت مزارع الشعير بشمال سيناء على امتداد الأراضى الزراعية بمناطق وقرى مركزى العريش والشيخ زويد وقرى جنوب رفح ومناطق الأودية الصالحة للزراعة بوسط سيناء، واعتمد المزارعين فيها على مياه الأمطار.

ومن المناطق التى ظهرت فيها معدلات انتاج عالية لمحصول الشعير هذا العام بحسب سكانها، مناطق قرى السكاسكة والخروبة وقبر عمير والغراء والشلاق والتومة وأبو العراج والظهير والعكور، ومناطق الطويل وكرم القواديس والوادى الأخضر، ومناطق الجورة ونجع شيبانه والمهدية ووادى العمر والبرث.

وأكد الأهالى فى هذه القرى انهم مبكرا قاموا بزراعة مساحات من الأراضى على مياه الأمطار، ونظرا لغزارة الأمطار فى المحصول نجح فى إنتاج غزير يستعدون لموسم حصاده هذه الأيام وسط بهجتهم بما يحققه لهم من عوائد وتشغيل للشباب.



ابتدا-موسم-الحصاد



سنابل-الشعير



سنابل-القمح



مزارع-الشعير



مساحات-زراعية-من-القمح