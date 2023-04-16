وفد من قيادات الأوقاف يهنئ الأنبا قزمان أسقف مطرانية شمال سيناء بعيد القيامة

شمال سيناء ـ محمد حسين

قدم وفد من قيادات مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم، التهنئة لقيادات كنيسة شمال سيناء، بمناسبة عيد القيامة، وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار الروح الوطنية العظيمة، والتمازج الذى يعيشه النسيج المصرى الوطنى بكافة أطيافه، والذى صار أنموذجًا فريداً للعيش المشترك فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الوحدة الوطنية، قدم الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، صباح اليوم الأحد، بالنيابة عن جميع الأئمة والعاملين بمساجد أوقاف شمال سيناء، التهنئة لنيافة الأنبا قزمان سمير أسقف مطرانية شمال سيناء، وأشقاء الوطن فى عيدهم، والتأكيد على ترابط الأخوة بين جميع طوائف الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال زيارة وفد أوقاف شمال سيناء للكنيسة، برئاسة مدير أوقاف شمال سيناء، الذي ضم الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة، والشيخ الشحات البربرى كبير مفتشى المتابعة، والشيخ صلاح الحسينى رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، انه قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة للأقباط بشمال سيناء بعيد القيامة المجيد، جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الاقباط فى محافظة شمال سيناء على وجه الخصوص وفى مختلف المحافظات المصرية على وجه العموم بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أن مصر كلها تحتفل به، وأن هذه الأيام تشهد عدد من الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية.

وأكد المحافظ على وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة عبرها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، لافتًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى بها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد أسقف سيناء الشمالية، على العلاقات الطيبة وعلاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والأقباط على أرض مصر، لافتا إلى أن الاحتفال بعيد القيامة هذا العام مختلف عن السنوات الماضية، حيث تتعانق فيه الأعياد والافراح والقلوب، وأنها تشهد هذا العام استقرارًا كبيرًا بفضل جهود القوات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن كل من الدين الإسلامى والمسيحى يحضان على المحبة والسلام، لافتًا إلى أن القيامة تعنى الاستقرار فى حياة سعيدة مستقرة لا يشوبها شيء، فيها السلام والمحبة والاطمئنان.