محافظ بنى سويف يزور ديرى الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس للتهنئة بالعيد.. صور

بنى سويف هانى فتحى

قدًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، في زيارته لعدد من الكنائس والأديرة بالمحافظة، ورافقه خلالها: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وعدد من أعضاء البرلمان ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر.

بدأت الجولة بزيارة مركز ومدينة ناصر، حيث تقدم المحافظ بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس، والأنبا بولا بدير والأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس، على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة أخوتهم لهم في العيد، وتقديرهم الكبير للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات ومشيدين بالمجهود الكبير الذي يبذله رجال الأمن في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وسلام واستقرار .

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكداً أن عيد القيامة بمثابة عيد لكل الشعب المصري والفرحة للجميع،وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، مؤكد أن مصر ستظل دائماً رمزاً للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم كان قد شهد "مساء أمس السبت " قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف، وبحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ.