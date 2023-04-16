اليوم السابع
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وزير الخارجية يناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى التطورات فى السودان

الأحد، 16 أبريل 2023 03:53 م
وزير الخارجية يناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى التطورات فى السودان سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع موسى فقيه رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي تناول التطورات الجارية في السودان. 
 
وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري حرص على إحاطة رئيس المفوضية الأفريقية بالجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في إطار جامعة الدول العربية من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين من أجل العمل على نزع فتيل الأزمة الراهنة في السودان، مستعرضاً أهم ما خلص إليه الاجتماع من نتائج وتوصيات.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الإتصال تناول أيضاً الجلسة المزمع عقدها لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي اليوم لمناقشة الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية أن تتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها. 
 
كما أحاط وزير الخارجية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي علماً بالاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار وحقن الدماء، بما في ذلك الاتصال الذي أجراه مع وزير خارجية السودان "علي الصادق" صباح اليوم. وقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.
 
 

سامح شكرى

وزير الخارجية

السودان

الوضع فى السودان

مصر

مصر والسودان



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