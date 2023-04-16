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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السودانى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية

الأحد، 16 أبريل 2023 01:39 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السودانى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره السودانى
كتب: أحمد جمعة

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً صباح اليوم الأحد، مع على الصادق وزير خارجية السودان، حيث تناول الاتصال التطورات الجارية على الساحة السودانية، وجهود إنهاء الأزمة.

ونقل الوزير شكري لنظيره السوداني قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، لما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته، وذلك بحسب ما أكده السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أطلع نظيره السوداني على المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مؤكداً أن الموقف المصري سيظل دائماً يدافع عن وحدة وسلامة السودان، وعن مقدرات الشعب السوداني، وضرورة عدم تدخل أي طرف خارجي بأي شكل يؤجج من النزاع الجاري. كما استمع وزير الخارجية إلى تقييم وزير خارجية السودان للأوضاع على الأرض، وللجهود والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية في إطار متابعة تطورات الأزمة.

وتطرق الاتصال أيضاً إلى أوضاع الجالية المصرية في السودان، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.


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